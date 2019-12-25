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Полиция Красносельского района задержала представительницу кочевого народа за кражу с гаданием
Сегодня, 12:33
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Полиция Красносельского района задержала представительницу кочевого народа за кражу с гаданием

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Потерпевшая уверяет, что была введена злоумышленницей в гипнотический транс.

Еще 1 октября в полицию Красносельского района с заявлением обратилась 38-летняя учительница. Она рассказала, что летом ее обокрала цыганка. Точного времени она не помнила. По показаниям, представительница кочевого народа подошла к потерпевшей на улице у дома 39 по проспекту Ленина и предложила погадать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Учительница заявила, что цыганка ввела ее в гипнотический транс. Очнувшись,  потерпевшая обнаружила пропажу двух золотых колец и 5000 рублей. В полицию обратиться потерпевшая не решилась и написала заявление только спустя несколько месяцев.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Вовремя оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. 44-летняя жительница Псковской области задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают иные эпизоды ее противоправной деятельности.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД; Piter.tv

Теги: гипноз, кража, красносельский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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