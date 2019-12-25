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"Яндекс" больше не проводит бесплатное домашнее тестирование на коронавирус
Сегодня, 10:47
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nastya960

"Яндекс" больше не проводит бесплатное домашнее тестирование на коронавирус

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Тесты начали проводить 20 апреля и меньше, чем за месяц, медики провели 20 тысяч тестов.

"Яндекс" перестал принимать заявки на бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Петербурге, Москве и Иваново. Об этом сообщили на сайте проекта "Помощь рядом".

Тесты начали проводить 20 апреля и меньше, чем за месяц, медики провели 20 тысяч тестов. На дом к людям выезжали 1665 экипажей. На сайте обосновали свое решение так: проект был запущен тогда, когда только несколько частных организаций имели право делать такие тесты. Поэтому попасть к ним было очень трудно. Сейчас сдать тест на коронавирус можно во множестве разных лабораторий.

Теперь проект "Помощь рядом" сосредоточится на поддержке врачей, социальных работников и благотворительных организаций, работающих в режиме повышенной нагрузки.

Ранее журналист Piter.TV проверил на себе работу проекта "Яндекс.Помощь". 

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус, яндекс помощь
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Новости России,

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