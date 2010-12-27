  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Яндекс" запустил функцию панорамы театров Петербурга изнутри
Сегодня, 11:22
83
IRINA_CHALKINA

"Яндекс" запустил функцию панорамы театров Петербурга изнутри

0 0

Теперь перед покупкой билета можно увидеть, как расположено конкретное место в зале.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что "Яндекс" запустил функцию панорамы театров Петербурга изнутри. Аналогичная функция распространяется и на Москву. 

Сервис сделал 3D-панорамы для того, чтобы пользователи могли увидеть перед покупкой билета, где конкретно расположено место в зале. В Петербурге панорамы появились у Театра музыкальной комедии, в белом зале СПбПУ и в клубе "Космонавт". Сервис намерен до конца года добавить ещё 20 площадок.

Отмечается, что в 2020 году "Яндекс" пополнит список 100 локациями по всей России.

Ранее мы сообщали о том, что прижизненное издание "Евгения Онегина" ушло с молотка на лондонском аукционе почти за 10 млн рублей.

Фото:Piter.TV, скриншот

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии