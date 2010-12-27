Прижизненное издание "Евгения Онегина" ушло с молотка на лондонском аукционе почти за 10 млн рублей 

В состав комплекта вошли восемь частей произведения.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что прижизненное издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина ушло с молотка на лондонском аукционе почти за 10 млн рублей. Об этом сообщает аукционный дом Christie"s.

Лот включает в себя 8 частей произведения. Комплект романа "Евгений Онегин" выполнен в зеленом марокеновом переплете. Известно, издание выпущено типографией Департамента народного просвещения в Петербурге.

Отмечается, что начальная стоимость лота была £100–150 тыс. (около 6 млн рублей), а продали за £118,7 тыс. (почти 10 млн рублей).

Ранее мы сообщали о том, что петербургские оперные певцы номинированы на национальную премию "Онегин".

Фото:википедия