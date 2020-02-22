Петербургские оперные певцы номинированы на национальную премию "Онегин"

Мероприятие состоится 1 декабря в Михайловском театре.

В воскресенье, 1 декабря, в Михайловском театре вручат Национальные премии "Онегин", на которые номинированы и петербургские оперные исполнители. Об этом сообщили на сайте Национальные премии "Онегин".

На номинацию "Примадонна" номинирована Елена Максимова, которая играет в Санкт-Петербургском государственном детском музыкальном театре "Зазеркалье". Актёр этого же театра Роман Арндт номинирован в категории "Мастер сцены". За роль второго плана номинирована Дарья Росицкая ("Зазеркалье").

Лауреатом премии "Онегин" в специальной внеконкурсной номинации "От России — с любовью" в 2019 году станет звезда мировой оперы из Румынии Анджела Георгиу. Также на торжественной церемонии выступят Олеся Петрова, Алексей Татаринцев, Борис Пинхасович, Юлия Маточкина и народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус.

В сентябре в 80 лет умерла оперная певица Ирина Богачева.

Фото: ВК/ Михайловский театр