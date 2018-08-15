В 80 лет умерла оперная певица Ирина Богачева

Она скончалась ночью в петербургской больнице после операции.

В 80 лет ушла их жизни оперная певица и почетный гражданин Санкт-Петербурга Ирина Богачева. Об этом сообщила президент фонда "Петербургское наследие и перспектива" Галина Ефимова, которая узнала эту новость от мужа певицы Станислава Гаудасинского. Богачева скончалсь в Петербурге в больнице после операции.

Ирина Богачева – советская российская оперная певица, меццо-сопрано, педагог. В 1976 году она была удостоена звания Народной артистки СССР. Также певица является лауреатом Государственной премии СССР.

Ирина Петровна Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Ее отец, Петр Георгиевич, работал в городском политехническом институте, знал много иностранных языков и этому учил дочь. Ирине это пригодилось в будущем, когда она стала петь на языке оригинала.

Ирина Богачева много и плодотворно работала на студии "Лентелефильм" и на телевидении. Она снялась в музыкальных фильмах: "Поет Ирина Богачева" (режиссер В. Окунцов), "Голос и орган" (режиссер В. Окунцов), "Жизнь моя опера" (режиссер В. Окунцов), "Кармен - страницы партитуры". С 2003 года она являлась президентом международного музыкального фестиваля-конкурса "Три века классического романса".

Ранее актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался на 63-м году жизни.

Видео: YouTube/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России, oardin