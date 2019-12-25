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На 89-году жизни скончалась певица Галина Писаренко
Сегодня, 19:38
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На 89-году жизни скончалась певица Галина Писаренко

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Траурную церемонию проведут 26 октября.

Умерла оперная певица и педагог Галина Писаренко. Она ушла от нас а 89-м году жизни. Артистка была выдающимся музыкантом и экономистом. Она с успехом окончила экономический факультет МГУ.

В МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко выразили слова соболезнования родным Писаренко. Ее считали уникальным педагогом. 

Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТа, и уникальный педагог. Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких.

Пресс-служба театра

Прощание с артисткой проведут  26 октября. Траурная церемония состоится в фойе большого зала Московской консерватории.

Фото: ВКонтакте / Музыкальный театр

Теги: музыка, некролог, оперная певица, умерла галина писаренко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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