На 89-году жизни скончалась певица Галина Писаренко

Траурную церемонию проведут 26 октября.

Умерла оперная певица и педагог Галина Писаренко. Она ушла от нас а 89-м году жизни. Артистка была выдающимся музыкантом и экономистом. Она с успехом окончила экономический факультет МГУ.

В МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко выразили слова соболезнования родным Писаренко. Ее считали уникальным педагогом.

Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТа, и уникальный педагог. Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких. Пресс-служба театра

Прощание с артисткой проведут 26 октября. Траурная церемония состоится в фойе большого зала Московской консерватории.

Фото: ВКонтакте / Музыкальный театр