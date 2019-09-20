День рождения оперной певицы Елены Образцовой отметят онлайн-путешествием по памятным местам

Коллеги Елены Образцовой поделятся воспоминаниями об оперной певице.

Сегодня, 7 июля, 81 год исполнился бы русской оперной певице мирового значения ― Елене Образцовой. В честь дня рождения культурный центр Елены Образцовой в Петербурге проведет трансляцию с участием Юрия Темирканова, Николая Цискаридзе, коллег певицы и молодых исполнителей. Поклонники смогут узнать новые подробности о жизни и деятельности легенды оперы.

Онлайн-путешествие состоится по городам и странам, которые как-либо связаны с солисткой Большого театра.

Например, на связь выйдет детская школа искусств в Салехарде. В 2007 году Елена Образцова открыла ее, а в 2014 году ей присвоили имя Елены Васильевны. Или, например, сегодня вы услышите колокола Елены Образцовой. Мы специально вчера ездили в Тосно. Елена Васильевна давала там благотворительный концерт, и средства от этого концерта поступили на приобретение и изготовление колоколов, которые теперь украшают звонницу церкви в Тосно. рассказала Piter.TV директор культурного центра Елена Чернова.

Еще одно памятное место ― дом в городе Устюжны в Вологодской области, куда маленькую Образцову эвакуировали в период блокады. Позже певица много раз возвращалась туда. Ей присвоили звание почетного гражданина города.

Конечно, ждем включения от Николая Цискаридзе. Прислал нам приветствие и Юрий Темирканов. К сожалению, выйти в прямой эфире он не может, так как готовится к открытию филармонии. Но он прислал письмо. поделилась Чернова.

Международным гостем станет певица и вокальный педагог Ольга Дружинина из Русского культурного сада города Кливленд в США. Там находится мемориал, посвященный Елене Образцовой.

Трансляция начнется в 13:00 на страничках Центра в социальных сетях. Мероприятие продлится полтора часа.

Культурный центр был лично основан оперной певицей в 1996-м году. На третьем этаже дома №65 на Невском проспекте регулярно проводятся концерты вокальной и инструментальной музыки, творческие вечера.

Елена Васильевна Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. Будучи студенткой Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, она дебютировала в Большом театре в партии Марии Мнишек в опере "Борис Годунов" М.П. Мусоргского. В 1964 году начались гастроли Образцовой за рубежом. Партнерами певицы были Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. Также она активно занималась преподавательской деятельностью. Елена Образцова ушла из жизни в 2015 году в Германии после продолжительной болезни.

Фото: vk.com/elenaobraztsovaculturalcentre, culture.ru