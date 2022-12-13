Северная столица вспоминает звезду российской оперы Елену Образцову

Певица ушла из жизни 8 лет назад. Она посвятила всю жизнь музыке и продолжала выступать на сцене, будучи больной лейкемией.

В четверг, 12 января, в Петербурге вспоминают советскую и российскую оперную певицу Елену Образцову. Звезда сцены скончалась ровно 8 лет назад, в 2015 году. При жизни она получила статус величайшей певицей современности, королевы русской оперы и "лучшей Кармен в истории театра". Образова буквально посвятила себя музыке и продолжала выступать на сцене, будучи больной лейкемией. О биографии и достижениях великой певицы напомнило издание Spb.aif.ru.

Будущая звезда оперы родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. Два года спустя началась Великая Отечественная война, отец маленькой Лены ушёл на фронт. Она оставалась с матерью в блокадном городе до 1943 года.

Рядом с нами была больница, туда свозили трупы. Горы трупов... Сначала было страшно, а потом привыкли. Улицы, конечно, не убирались. Счастье, что Господь дал тогда 40-градусные морозы и по городу не разнеслось никакой заразы. Поначалу при воздушной тревоге мы бегали в бомбоубежище, перескакивая через трупы на лестнице, а потом уже и не ходили никуда, тоже привыкли, сидели дома и не прятались. Голод был страшный. Все, что было из натуральной кожи, — ремни и прочее — варили и ели. вспоминала Елена Образцова

После войны благодаря прироному таланту Образцова прошла отбор детский хор при Ленинградском Дворце пионеров. В 1964 году она окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова и поступила в Большой театр.

Дебют певицы произошёл на год раньше. Она выступила с партией Марины Мнишек в опере "Борис Годунов". Позже в карьере Елены Васильевны появились и другие образы: графиня в "Пиковой даме" Чайковского, Элен Безухова в "Войне и мире" Прокофьева, Любаша в "Царской невесте". Самой знаковой для певицы была партия Кармен в опере Жоржа Бизе, с котрой она выступала на многих мировых площадках. Образцовой восхищались в Венской опере, Миланском театре "Ла Скала", Метрополитен-опера, Вашингтонской национальной опере, Лондонском театре "Ковент Гарден".

Каждый раз, когда я пела на главных сценах мира и получала овации, всегда радовалась: вношу свою лепту во славу моего Отечества. Особенное было счастье, когда исполняла русские оперы. Гордилась: мы славим свою музыку, своих композиторов. вспоминала Елена Образцова

12 января 2022 года в 19.00 пройдёт бесплатный концерт памяти Елены Образцовой. На мероприятии выступят молодые вокалисты, пианисты и скрипачка. Для зрителей прозвучат сочинения Чайковского, Рубинштейна, Аренского, Алябьева, Рахманинова, Генделя, Моцарта, Дворжака, Шуберта, Массне. Регистрация доступна по ссылке.

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин