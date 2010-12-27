Актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался на 63-м году жизни

Актер умер от продолжительной болезни.

В четверг, 19 сентября, стало известно, что актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался. Соответствующая информация опубликована на сайте в сообщении на Союза кинематографистов России.

По предварительной информации, актер скончался после продолжительной болезни.

От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек сказано в сообщении

Афанасьев учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

За всю карьеру Афанасьев сыграл около 90 ролей. Он известен оп таким фильмам, как "Охота на гения", "Час Волкова", "Динозавр", "Дипломат". В кино он дебютировал в далеком 1991 году. Кроме того, он также играл на сцене театра драмы им. М. Горького и московского театра "Вернисаж".

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Фото:nicefon.ru