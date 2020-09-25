"Яндекс" запустил функцию автоматического перевода англоязычных видео

Перевод займет несколько минут.

"Яндекс" в своем браузере и приложении запустил функцию автоматического закадрового перевода англоязычных видео. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, оригинальная звуковая дорожка приглушается, а на нее накладывается новая. Для перевода будут использоваться мужской и женский голоса. Женские голоса будет озвучивать "Алисы".

Отмечается, что на YouTube и Vimeo можно перевести уже практически любое англоязычное видео. Перевод доступен в "Яндекс.Браузере" для macOS, Windows, Android, Linux и в приложении "Яндекс" для iOS и Android.

Для того, чтобы перевести англоязычное видео на русский язык необходимо в плеере нажать на кнопку и подождать несколько минут. После пользователь сможет посмотреть видео в русской озвучке.

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Фото: pixabay