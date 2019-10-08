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"Яндекс" перезапустил мессенджер с возможностью тестовой расшифровки голосовых сообщений
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

"Яндекс" перезапустил мессенджер с возможностью тестовой расшифровки голосовых сообщений

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Им можно пользоваться как на смартфоне, так и на компьютере.

Компания "Яндекс" перезапустила свой мессенджер. О новых возможностях рассказали в "РБК".

Помимо чатов пользователи могут созваниваться по видеосвязи, записывать голосовые сообщения с новой возможностью текстовой расшифровки. Кроме того, приложение можно использовать как микроблог, а также читать каналы средств массовой информации. 

Мессенджер доступен для iOS и Android, а также в десктопной версии "Яндекс. Браузера". Он заменит "Яндекс.Чаты". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы. 

 

Теги: мессенджер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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