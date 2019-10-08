"Яндекс" перезапустил мессенджер с возможностью тестовой расшифровки голосовых сообщений

Им можно пользоваться как на смартфоне, так и на компьютере.

Компания "Яндекс" перезапустила свой мессенджер. О новых возможностях рассказали в "РБК".

Помимо чатов пользователи могут созваниваться по видеосвязи, записывать голосовые сообщения с новой возможностью текстовой расшифровки. Кроме того, приложение можно использовать как микроблог, а также читать каналы средств массовой информации.

Мессенджер доступен для iOS и Android, а также в десктопной версии "Яндекс. Браузера". Он заменит "Яндекс.Чаты".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы.