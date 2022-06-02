Александр Крайнов рассказал о сложностях работы с современными технологиями и ИИ.

Специальная версия нейросети от российской компании "Яндекс" для юристов появится на территории нашей страны. В своей работе данная технология будет опираться исключительно на доверенные источники. Соответствующее заявление публично сделал директор по развитию технологий искусственного интеллекта ООО "Яндекс" Александр Крайнов. Эксперт выступил на профильной сессии новостного агентства ТАСС "Правовое регулирование деятельности СМИ: современные вызовы", проведенной в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в 2025 году.

В праве есть источники - основные законы, они печатаются, есть места, где они печатаются, которым сто процентов можно доверять. Мы через два месяца выпустим специальную версию нашей нейросети для юристов, которая будет ходить только исключительно в эти доверенные источники. Обязательно каждый раз со ссылкой на источник. Александр Крайнов, эксперт

Известно, что подобный инструмент для юристов не предполагает наличия там дезинформации за счет опоры исключительно на доверенные источники. Для российских специалистов его сделать можно, так как речь идет о специфической отрасли. Дополнительно похожий инструмент можно разработать для инженеров-технологов, так как в этой профессии также есть перечень стандартной документации. Аналогичная ситуация затрагивает и роль спортивного аналитика, так как профильная статистика, по словам Александра Крайнова, "более-менее однородна".

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Фото и видео: ПМЮФ-2025