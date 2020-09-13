"Яндекс" выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке"

В этом списке также бизнес беспилотных автомобилей и роверов.

"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке", а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Об этом ссообщет компания.

В сообщении говорится, что партнеры и дальше продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга, а также аренды самокаттов.

Сумма сделки составит порядка миллиарда долларов. Отмечается, что сделка уже была одобрена советом директоров обеих компаний. Ее планируется закрыть до конца 2021 года.

Ранее мы писали, что Словакия прекращает применение вакцины "Спутник V".

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