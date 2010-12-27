"Яндекс-такси" уличили в обмане погибших пассажиров

Компания ввела клиентов в заблуждение.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти признали "Яндекс-Такси" участником обмана погибших пассажиров. Такое решение принято еще 29 ноября. Инстанция установила, что компания предоставила клиентам ложные сведения о перевозчике.

Поводом для рассмотрения дела стала автомобильная авария, которая произошла 23 июля. Тогда около 4 часов утра на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта столкнулись два транспортных средства. Участниками ДТП стали "Шкода" от "Яндекс-Такси" и тягач. В первой машине погибли два человека. Они находились на пассажирских сиденьях. Еще одного пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. По результатам проверки оказалось, что иномарка не имела разрешение на деятельность по перевозке людей. Еще в день трагедии в пресс-службе компании пояснили, что водитель передал управление другому человеку. Эти действия там расценили как грубое нарушение правил.

В Роспотребнадзоре заключили, что компания-перевозчик ввела пассажиров в заблуждение. На компанию наложили административный штраф на 101 тысячу рублей. "Яндекс-Такси" оспорило постановление через арбитраж. Однако суд все же не встал на сторону перевозчика. В "Яндекс-Такси" считали, что ответственность должна ложиться на непосредственного перевозчика - фирму "Эвалайн". Их реквизиты и были предоставлены клиентам. В суде заметили, что именно агрегатор по поиску такси принял заказ от клиента и сообщил ему номер автомобиля.

Ранее Piter.tv писал о том, что такси подрезало "Форд" на Цимбалина. Пассажирка в шоке, водитель госпитализирован.

Фото: Piter.tv

