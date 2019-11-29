Такси подрезало "Форд" на Цимбалина. Пассажирка в шоке, водитель госпитализирован

Таксист получил травму ноги.

Пятничным утром 29 ноября на улице Цимбалина произошло жесткое ДТП. В начале одиннадцатого часа у дома №54 по этой улице столкнулись Яндекс-Такси и иномарка. Свидетелем аварии стал корреспондент Piter.TV.

На месте корреспондент застал водителя белой иномарки Ивана, мужчина лишь поцарапал палец. Водитель рассказал, что не ожидал поворота поворачивающей перед ним машины налево. По его словам, черный "Хендай Солярис", такси упомянутого сервиса без опознавательного знака, поворачивал с правой полосы налево, не убедившись в отсутствии других автомобилей. В этот момент он и подрезал белый "Форд". Черной иномарке внушительно смяло левое переднее крыло, у "Форда" оказался разбит нос.

Как выяснилось, машиной водитель управлял по доверенности. Самого хозяина авто на месте не оказалось.

На место быстро прибыли скорая помощь и ДПС. Водителя такси госпитализировали с травмой ноги, а пассажирке неудачливого таксиста, испытавшей шок после столкновения машин, медики оказали помощь. На движение авария несильно повлияла, машины чуть замедленно, но могут двигаться по улице.

На Гончарной улице окровавленный мужчина кидался на машины.

Видео: Piter.TV