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На Гончарной улице окровавленный мужчина кидался на машины

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Мужчина сильно размахивал руками и шатался из стороны в сторону.

В центре петербурга автомобилисты заметили странного гражданина, который пытался наброситься на машины. Мужчина выглядел сильно потрепанным. На нем была грязная одежда, а лицо залила кровь.

Культурно отдохнул 

прокомментировали очевидцы в соцсетях

Местные жители объяснили, что неизвестный вышел прямо на середину проезжей части. Он останавливал транспортные средства и не давал воителям проехать. В комментариях к новости пользователи соцсетей предположили, что петербуржец пытался не броситься под колеса машинам, а попросить помощи. Они возмутились, что ни один не остановился, чтобы узнать у пострадавшего в чем дело. В интернете сравнили поведение соотечественников с европейцами. Последние в нем выигрывали, так как остановились бы узнать в чем дело и предложить помощь. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в офис Фонда капремонта в Петербурге наведались сотрудники ФСБ.

Фото и видео: Вконтакте/Евгения Кожева
 

Теги: гончарная улица
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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