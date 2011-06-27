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"Яндекс" сообщил о покупке банка "Акрополь" ради лицензии
Сегодня, 12:50
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Asyaromanenkova

"Яндекс" сообщил о покупке банка "Акрополь" ради лицензии

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Сумма сделка составляет 1,1 миллиарда рублей.

"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь". В сообщении компании говорится, что сумма сделки составит 1,1 миллиард рублей. При этом 75 миллионов рублей пойдут на премию к капиталу за покупку.

В результате сделки "Яндексу" достанется не только банк, но его банковские лицензии. Более 85% активов кредитной организации приходятся на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Сделка будет закрыта после согласования в Банке России. Соответствующее ходатайство "Яндекс" подал в банк 28 апреля.

Сообщение компании

Наличие банковской лицензии позволит IT-компании развивать финансовые сервисы, а также запускать новые продукты.

Ранее мы сообщали, что "Яндекс" поменял логотип впервые за 13 лет

Фото: pixabay

 

Теги: банк акрополь, банк россии, покупка банка, яндекс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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