"Яндекс" сообщил о покупке банка "Акрополь" ради лицензии

Сумма сделка составляет 1,1 миллиарда рублей.

"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь". В сообщении компании говорится, что сумма сделки составит 1,1 миллиард рублей. При этом 75 миллионов рублей пойдут на премию к капиталу за покупку.

В результате сделки "Яндексу" достанется не только банк, но его банковские лицензии. Более 85% активов кредитной организации приходятся на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Сделка будет закрыта после согласования в Банке России. Соответствующее ходатайство "Яндекс" подал в банк 28 апреля. Сообщение компании

Наличие банковской лицензии позволит IT-компании развивать финансовые сервисы, а также запускать новые продукты.

Ранее мы сообщали, что "Яндекс" поменял логотип впервые за 13 лет

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