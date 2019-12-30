"Яндекс" может стать мобильным оператором

Базой может стать сеть Tele2.

На рынке мобильной связи в России ожидается новый игрок. По некоторым данным, виртуального оператора (MVNO) хочет запустить компания "Яндекс". Об этом пишет "Коммерсант".

Базой может стать сеть Tele2. При это "Яндекс" позволит абонентам переключаться между операторами. С ними сейчас ведутся переговоры.

Тарифы виртуального оператора будут интегрировать с подпиской "Яндекс. Плюс". По слухам, клиенты MVNO получат безлимитный доступ к кино и музыке, которая есть в сервисах компании.

В самом "Яндексе" информацию о запуске виртуального оператора пока не подтверждают. При этом близкий к компании источник заявил, что переговоры с операторами ведутся по нескольким проектам, поэтому конкретных соглашений нет.

Ожидалось, что в 2019 году клиентская база виртуальных операторов достигнет 10 млн абонентов. Лидирующую позицию на рынке занимается Yota (57 %), далее следуют "Ростелеком" (16 %) и "Тинькофф Мобайл" (9 %). Эксперты утверждают, что "Яндексу" сложно будет составить им конкуренцию.

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