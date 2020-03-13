Удалённый режим введут со следующей недели.

"Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам работать из дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо к работникам от руководства компании.

Всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, рекомендуют работать из дома. Начать предлагают со следующей недели.

Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости, - написано в письме.

Если попасть в офис нужно, то компания компенсирует сотруднику поездку на "Яндекс.Драйве". Эту меру ввели, чтобы огородить работников от общественного транспорта.

Режим удаленной работы вводится пока что на одну неделю.

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