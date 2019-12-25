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"Яндекс" передал "Ночлежке" антисептики и маски
Сегодня, 16:39
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IRINA_CHALKINA

"Яндекс" передал "Ночлежке" антисептики и маски

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Часть средств индивидуальной защиты передаст коллегам из других благотворительных организаций.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что "Яндекс" передал "Ночлежке" антисептики и маски. Об этом заявила координатор проектов Елена Бонштедт.

Известно о том, что "Ночлежке" передали 17 тысяч антисептиков, 12 тысяч одноразовых масок и 12 тысяч перчаток. Соответствующие средства индивидуальной защиты предназначены для сотрудников и волонтеров. 

Часть средств "Ночлежка" передаст другим благотворительным организациям. 

Ранее мы сообщали о том, что в  мае петербуржцев могут ждать послабления ограничительных мер.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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