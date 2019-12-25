На Невском проспекте в Петербурге открывается магазин и музей "Яндекса"

В Петербурге готовится к открытию магазин и музей "Яндекса". Как рассказали в пресс-службе компании, открытие назначено на 5 сентября в доме №68А по Невскому проспекту.
Отмечается, что часть магазина посвящена фирменным товарам, одежде и аксессуарам, часть отведена под зону умного дома. В этом помещении можно опробовать Яндекс.Станцию и умный пульт, а заодно посмотреть, как управлять бытовыми приборами с помощью голосового помощника Алисы. В музейной части пространства разместили экспозицию старой техники: компьютеров, игровых приставок, в которые можно поиграть прямо в зале.
Музей и магазин будут работать ежедневно с 10 до 22 часов.
Ранее мы писали, что "Эрарта" открылась после карантина. Посетителей ждут 9 выставок.
Фото: пресс-служба "Яндекса"
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