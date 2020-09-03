Эрарта открылась после карантина. Посетителей ждут 9 выставок

Работы фотографа Victoria’s Secret Fashion Show Рассела Джеймса и корейского художника Хона Сонёна уже можно посмотреть в Эрарте.

Эрарта открыла свои двери для посетителей после полугодичного карантина. Петербуржцев ждут 9 выставок разных форматов: от традиционных фотографий до оптических иллюзий. Среди них долгожданная выставка корейского художника Хона Сонёна, открывшаяся в среду.

Мы должны были презентовать эту выставку в том самом марте, буквально в тот самый день, когда вынуждены были закрыться для публики. Эта выставка простояла и прождала посетителей ровно 170 дней, пока мы были закрыты, и сейчас, надеюсь, первой принимает гостей. Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта

Незадолго до карантина в музее открылась выставка фотографа Victoria"s Secret Fashion Show Рассела Джеймса.

Посмотреть на фотографии The Beatles и всех президентов США можно на выставке работ Гарри Бенсона.

Музей планирует несколько новых выставок в честь своего 10-летнего юбилея. В их числе выставка шляп ирландского модельера Филипа Трейси, которая откроется 20 ноября.

Фото и видео: Piter.TV