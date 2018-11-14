Компания "Яндекс" выпустила смартфон

Примерная стоимость телефона 19,99 тысяч рублей.

Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" выпустила свой смартфон. Новинку презентуют на пресс-конференции 19 ноября. Об этом сообщают "Ведомости".

Когда телефон поступит в продажу, пока неизвестно. Скрываются и характеристики аппарата. Известно, что начинка в целом соответствует недорогим китайским смартфонам. Однако стоить "Яндекс. Телефон" будет совсем не дешево — примерно 19,99 тысяч рублей.

О том, что компания хочет выпустить смартфоны, стало известно в июле этого года. В августе выяснилось, что "Яндекс" ведет переговоры с крупнейшими розничными сетями. Однако договориться тогда не получилось: компания настаивала на слишком низкой наценке.

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Фото: Twitter / Eldar Murtazin

‏Видео: YouTube / iKakProsto2