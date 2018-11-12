Компания Xiaomi выпустила туалетную бумагу из бамбукового волокна

Она не отличается ничем от обычной бумаги, но стоит в разы дороже.

Шутка о том, что китайская многопрофильная компания Xiaomi выпускает все кроме туалетной бумаги, теперь не актуальна. В продаже появилась бумага Xiaomi Wuro Xiujia из бамбукового волокна. Видеообзор доступен на YouTube.

Стоит отметить, что эта туалетная бумага совсем не отличается от любой другой, однако стоит она в разы дороже. В Китае за 24 рулона придется отдать 89 юаней (более 800 рублей). При этом в остальных странах цены еще выше. Два рулона обойдутся в 6,66 долларов (450 рублей). Бумага рекомендована для использования детям и беременным женщинам, так как ее делают из экологически чистого материала.

Компания Xiaomi Corporation появилась в 2010 году. Изначально она выпускала лишь прошивку MIUI для Android-телефонов. Сегодня она создает смартфоны, телевизоры, ноутбуки, электрические зубные щетки, детские коляски и многое другое.

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Видео: YouTube / MATRIX PARADISE