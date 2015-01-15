"Яндекс. Взгляд": россияне чаще всего экономят на покупке парфюмерии

Соцопрос показал, сколько россияне готовы тратить на косметику и духи.

Опрошенные граждане России чаще всего экономят на парфюмерии, при этом в этой же категории респонденты предпочитают не снижать бюджет. Соответствующее заявление сделали представители социологического исследования от онлайн-платформы "Яндекс. Взгляд". Эксперты узнали мнение более двух тысяч человек. Известно, что в 60 процентах случаях духи попадают под статью экономии. Однако этот же товар находится в списке, в котором потребители не намерен снижать бюджет (35 процентов).

Известно, что в 2025 году выручка в категории выросла на 28 процентов, а продажи в единицах - на 17 процентов. Покупатели чаще обращают внимание на дорогостоящие полноразмерные флаконы, которые не нужно обновлять через пару месяцев. В топах продаж остаются нишевые ароматы с объемом 100, 75 и 50 миллилитров. Порядка 33 процентов опрошенных граждан делают покупку парфюма раз в полгода.

Аналитики определили, что в текущем году по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, категория ухода за волосами демонстрирует наибольший рост - 30 процентов в количестве продаж и 34 процентов в денежном выражении. Далее растет категория по уходу за лицом и телом. Там увеличение составило 25 процентов. Специалисты заметили, что выручка растет быстрее, числа проданных единиц, что говорит о готовности покупателей вкладываться в более дорогостоящие продукты и формулы, которые могут заменять несколько продуктов за раз. В вопросе декоративной косметики продажи в штуках увеличились на 29 процентов, а выручка - только на 24 процента.

За одну покупку 41 процент опрошенных граждан тратят до одной тысячи рублей, еще 34 процентов респондентов - от одной до трех тысяч рублей.

Фото: pxhere.com