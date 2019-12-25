Опрос показал, как россияне относятся к поиску новой работы

SuperJob сообщил о том, когда сотрудники готовы уведомить работодателя об увольнении.

Большинство граждан России считают нормальной практикой заниматься поиском новой работы, еще не уволившись со старого места. Соответствующими данными поделились по результатам социологического опроса в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" представители компании SuperJob. Итоги сделаны на результате изучения мнений 1600 респондентов.

Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 58% россиян считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, - это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. сообщение от SuperJob

Порядка 30 процентов допускают такой вариант, однако при условии того, что работодатель предупрежден о поиске нового места работы. Лишь три процента респондентов полагают, что такое поведение некорректно, а еще девять процентов опрошенных затруднились с ответом. Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, значительно больше, чем женщин. Речь идет о показателе в 67 процентов против 50 соответственно. Женщины чаще считают, что важно об этом предупреждать работодателя (37 процентов против 23 процентов среди мужчин). Молодежь в возрасте до 35 лет реже старшего поколения поддерживает подобную практику по поиску вакансий для себя за спиной действующего нанимателя (54 процента против 64 процентов среди опрошенных, которые старше 45 лет).

Как фургон превратить в зимний дом на колёсах: главные советы для будущих путешественников.

Фото: Piter.tv