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"Яндекс.Маркет" запускает доставку безрецептурных лекарств
Сегодня, 14:07
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"Яндекс.Маркет" запускает доставку безрецептурных лекарств

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Сначала данная услуга будет доступна жителям столицы, а затем сервис предоставит такую функцию жителям Петербурга и Нижнего Новгорода.

Сервис "Яндекс.Маркет" запускает доставку безрецептурных лекарств. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам "Яндекса" Даниил Шулейко, передаёт ТАСС. 

Сначала данная услуга будет доступна жителям столицы, а затем сервис предоставит такую функцию жителям Петербурга и Нижнего Новгорода. В пресс-службе добавили, что на первом этапе пользователям будут доступны 2 тыс. наименований товаров, которые в планах нарастить до 20 тыс. Так, первым партнером выступит компания "Самсон-Фарма".

Ранее мы писали, что в Петербурге начнет работать сервис быстрой доставки Ozon Express.

Фото: pixabay.com

Теги: безрецептурные лекарства, доставка, яндекс маркет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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