В Петербурге начнет работать сервис быстрой доставки Ozon Express

Представители компании в настоящее время занимаются поиском складов.

В Петербурге в 2021 году появится сервис быстрой доставки Ozon Express. Сейчас такой сервис есть только в Москве и Подмосковье, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас компания занимается поиском складов и договаривается о сотрудничестве с местными поставщиками.

Ozon Express запустили в столице еще в 2019 году. Ассортимент составляют в основном продовольствие и товары повседневной необходимости. Экспресс-доставка доступна также для электроники, бытовой техники, спортивных, детских и зоотоваров. Время доставки составляет один час.Всего около 20 тыс. наименований.

В Петербурге сервис будет доставлять продукты питания и непродовольственные товары.

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