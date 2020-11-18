"Ягуар" и "БМВ" столкнулись на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов

Получили ли участники ДТП травмы, пока неизвестно.

В среду, 18 ноября, на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов столкнулись "Ягуар" и "БМВ", сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, водитель одной из иномарок, по всей видимости, хотел перестроиться в соседнюю полосу, обогнав попутную машину. Однако совершить маневр не удалось, второй участник ДТП также не смог уйти от столкновения. Пострадал ли кто-то, неясно.

Ранее мы писали, что на улице Одоевского столкнулись "Газель" и иномарка.

Видео: Piter.TV