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"Ягуар" и "БМВ" столкнулись на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов

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Получили ли участники ДТП травмы, пока неизвестно.

В среду, 18 ноября, на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов столкнулись "Ягуар" и "БМВ", сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, водитель одной из иномарок, по всей видимости, хотел перестроиться в соседнюю полосу, обогнав попутную машину. Однако совершить маневр не удалось, второй участник ДТП также не смог уйти от столкновения. Пострадал ли кто-то, неясно. 

Ранее мы писали, что на улице Одоевского столкнулись "Газель" и иномарка.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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