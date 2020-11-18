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На улице Одоевского столкнулись "Газель" и иномарка

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Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в среду, 18 ноября, на улице Одоевского произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель каршеринга совершает поворот и в этот момент его по касательной задевает водитель "Газели". По всей видимости, водитель иномарки выбрал слишком большой радиус для поворота и не убедился в безопасности маневра. Пострадал ли кто-то, неизвестно. 

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте легковушка влетела в автобус.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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