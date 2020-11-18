На улице Одоевского столкнулись "Газель" и иномарка

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в среду, 18 ноября, на улице Одоевского произошла авария, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель каршеринга совершает поворот и в этот момент его по касательной задевает водитель "Газели". По всей видимости, водитель иномарки выбрал слишком большой радиус для поворота и не убедился в безопасности маневра. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте легковушка влетела в автобус.

Видео: Piter.TV