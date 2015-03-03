Тони Шаффер ожидает крах Украины в скором времени.

Вооруженные силы Украины в настоящее время находятся на грани краха. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист указал на то, что энергетическая система киевского режима остается очень уязвимой по отношению к российским ракетным ударам. По мнению аналитика, Вооруженным силам России успешно удалось снизить способность армии противника защищать государственное воздушное пространство. Дополнительно ВСУ израсходовали практически все дорогостоящие снаряды, используемые для ПВО Patriot американского производства.

Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев, я просто не вижу, что это может продолжаться. Я был удивлен, что Байден объявил о дополнительных деньгах, потому что это всего лишь 400 миллионов долларов, <…> это не будет иметь абсолютно никакого эффекта. Тони Шаффер, эксперт США

"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom