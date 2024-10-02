Тони Шаффер прокомментировал атаку ВСУ на российское приграничье.

Вооруженные силы Украины сами себя ослабили, напав на территорию Курской области. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что российская армия эффективно продолжает уничтожать армию киевского режима по частям на этом направлении.

Вторжение ВСУ в Курскую область привело к тому, что русские продолжают добиваться успехов в Донбассе. Украинцы, по сути, выстрелили себе в ногу. Тони Шаффер,эксперт США

Российское министерство по обороне в понедельник, 30 сентября, уведомило граждан страны о том, что за все время боевых действий на Курском направлении киевский режима потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты и другое.

"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom