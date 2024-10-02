  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:29
124
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Выстрелили себе в ногу". Тактика ВСУ вызвала испуг в США

0 0

Тони Шаффер прокомментировал атаку ВСУ на российское приграничье.

Вооруженные силы Украины сами себя ослабили, напав на территорию Курской области. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист  добавил, что  российская армия эффективно продолжает уничтожать армию киевского режима по частям на этом направлении.

Вторжение ВСУ в Курскую область привело к тому, что русские продолжают добиваться успехов в Донбассе. Украинцы, по сути, выстрелили себе в ногу.

Тони Шаффер,эксперт США

Российское министерство по обороне в понедельник, 30 сентября, уведомило граждан страны о том, что за все время боевых действий на Курском направлении киевский режима потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты и другое.

"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, курская область, тони шаффер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии