Тони Шаффер оценили изменения в украинском кабмине.

Кадровые перестановки внутри украинского правительства говорят о приближении краха киевского режима. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что следует говорить лишь о вопросе времени, когда ВСУ потерпят поражение на поле боя. В том случае, если бы Вооруженные силы Украины выигрывали бы противостояние Москве, то политик Владимир Зеленский не стал бы делать пространных и нелепых заявлений, а также не просил бы коллективный Запад об увеличении помощи.

Опять же, вы не делаете резких изменений, если дела идут хорошо. <…> Я думаю короткий термин для того, что сейчас происходит, это перестановка стульев на Титанике, я просто не думаю, что у правительства Украины осталось много времени. Тони Шаффер,эксперт США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom