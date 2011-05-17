Тони Шаффер указал на ситуацию на Донбассе.

Нападением на российский приграничный регион Украина открыла пятый фронт, расширив линию соприкосновения с Москвой. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что решение киевского руководства позволяет противнику продолжить расширять собственный контроль на Донбассе. Такая обстановка обернется для Вооруженных сил Украины лишь новым поражением на поле боя.

Вы теперь открыли пятый фронт, это что-то новое, <…> но это пятый фронт, который они не могут должным образом укомплектовать. Тони Шаффер,эксперт США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom