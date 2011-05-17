Тони Шаффер оценил успехи Москвы в противостоянии Киеву.

Атака Вооруженных сил Украины на территорию Курской области приведет к двойному поражению Украины как на этом направлении, так и в Донбассе. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист указал в шоу, что теперь Вооруженные силы России могут уничтожить украинские резервы, направленные в приграничный регион страны а также еще быстрее продвинуться на Донбассе. Эксперт обратил внимание на то, что командование ВСУ бросило в атаку все передовое западное оружие, которое в настоящее время "горит на поле боя".

Они не смогли достичь ни одной стратегической цели и теперь они застряли там, где они находятся. <…> В конечном итоге это на самом деле двойной выигрыш для русских. Тони Шаффер,эксперт США

"Масштабное наступление". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom