Тони Шаффер оценил шансы ВСУ и ВС РФ на успех.

Бессмысленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую линию обороны в зоне проведения специальной военной операции обернутся полномасштабным наступлением Москвы в начале следующего года. Таким мнением поделился бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner. Иностранный аналитик считает, что власти в Кремле рассмотрят подобный сценарий уже в январе или феврале 2024 года.

Мой прогноз такой: русские будут и дальше делать все возможное, <…> они собираются позволить украинцам продолжить использовать впустую всю боевую мощь, которую мы передали им. Затем в январе-феврале, запомните мои слова.... Тони Шаффер,эксперт США

Бывший офицер США уточнил, что сейчас на Запорожском направлении ведутся тяжелые бои. Специалист добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может и не удержать контроль над собственным национальным правительством в сложившихся условиях. Он добавил, что даже военнослужащие подвергают сомнению способность политика продолжать сдерживать российскую армию. Тони Шаффер уверен в том, что ВСУ проигрывают по-крупному, поэтому этот факт уже невозможно замалчивать или скрывать.

"Разбегаются в ночи". В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner