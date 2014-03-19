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"Разбегаются в ночи". В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском

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Тони Шаффер оценил положение, в котором оказался глава Украины.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо для того, чтобы не привлекать внимание мира к своему поражению. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик Вооруженных сил Тони Шаффер. Иностранный аналитик заметил, что у лидера киевского режима в настоящее время фиксируются значительные проблемы.

Действия Киева скорее похоже на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто молчать и надеяться на лучшее?

Тони Шеффер, экс-разведчик США

Эксперт рассказал о том, что американский лидер Джо Байден принял решение поделить военную помощь в пропорции 60 на 40, из которых 40 процентов от суммы уйдет еврейскому государству, а 60 процентов - Вооруженным силам Украины. Такое решение главы Белого дома вызвало недовольство среди многих членов местного Конгресса, так как большое число политиков поддерживают израильтян.

"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины.

Фото и  видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: владимир зеленский, военная помощь, всу, тони шаффер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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