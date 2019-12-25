Автоэксперт назвал преждевременным введение штрафов за пьяное вождение электросамокатов

Антон Шапарин выступил за регистрацию СИМ.

Правительство России выступило с поддержкой в адрес проекта о штрафах за пьяное вождение электросамокатов. Как считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, такая мера является преждевременной. Об этом он сообщил телеканалу "360".

Автоэксперт отметил, что государство должно принимать только то законодательство, которое может выполнить. В случае с электросамокатами проконтролировать заперт пока невозможно, уточнил он.

Регулирование должно начинаться с одной-единственной вещи: мы должны знать, кто едет на электросамокате. Мы должны ввести процедуру регистрации этой техники. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

Также Шапарин добавил, что зачастую пользователи электросамокатов не останавливаются по требованию сотрудника полиции, а просто уезжают. Поймать их без регистрации невозможно.

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Фото: Piter.TV