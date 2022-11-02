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"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления

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Вадим Карасев оценил итоги работы ВСУ за последний месяц.

Вооруженные силы Украины уже завершили свое стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала Politeka сделал киевский политолог Вадим Карасев. Специалист полагает, что атака армии не увенчалась успехом за месяц, поэтому нет шансов того, что какие-то положительные итоги можно ждать и дальше. Эксперт полагает, что подобные наземные операции должны давать итог за месяц их проведения.

Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически".

Вадим Карасев, политолог

Политолог рассказал об оттоке капитала и рабочей силы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online

Теги: вадим карасев, всу, контрнаступление, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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