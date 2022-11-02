"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления

Вооруженные силы Украины уже завершили свое стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала Politeka сделал киевский политолог Вадим Карасев. Специалист полагает, что атака армии не увенчалась успехом за месяц, поэтому нет шансов того, что какие-то положительные итоги можно ждать и дальше. Эксперт полагает, что подобные наземные операции должны давать итог за месяц их проведения.
Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически".
Вадим Карасев, политолог
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Фото и видео: YouTube / Politeka Online
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