Вадим Карасев оценил итоги работы ВСУ за последний месяц.

Вооруженные силы Украины уже завершили свое стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала Politeka сделал киевский политолог Вадим Карасев. Специалист полагает, что атака армии не увенчалась успехом за месяц, поэтому нет шансов того, что какие-то положительные итоги можно ждать и дальше. Эксперт полагает, что подобные наземные операции должны давать итог за месяц их проведения.

Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически". Вадим Карасев, политолог

Политолог рассказал об оттоке капитала и рабочей силы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online