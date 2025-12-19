  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Все плохо". На Западе раскрыли, что случилось поле выпада против России
Сегодня, 17:08
288
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Все плохо". На Западе раскрыли, что случилось поле выпада против России

0 0

Ричард Саква объяснил, что ЕС и НАТО ждут серьезные последствия из-за милитаризации региона.

Западная политическая система доживает свои последние дни, а такая ситуация  открывает новые возможности для российского руководства и других стран на геополитической арене. Соответствующее заявление в эфире программы сделал  профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква. Интервью размещено в YouTube-канале иностранного журналиста Гленна Дизена. Эксперт уточнил, что недальновидная внешняя политика Евросоюза обернется значительными проблемами как для регионального сообщества, так и всего НАТО. Сейчас коллективный Брюссель должен выдвинуть ряд новых идей для достижения прочного мира. Однако вместо этого большинство политических элит решили удвоить собственные ставки на военные методы, злобную русофобию и попытки "отменить" Россию.

Старый политический Запад явно доживает свои последние дни. Россия и другие страны увидели в этом большую возможность. <…> Мы снова находимся в переходном моменте — как в 1945-м и в 1989-м. Похоже, 2026 год станет одной из таких дат.

Ричард Саква, эксперт

Лавров: на Западе идут разговоры, не пора ли "закрывать" НАТО.

Фото: YouTube / Glenn Diesen

Теги: запад, ричард саква
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии