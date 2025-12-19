Ричард Саква объяснил, что ЕС и НАТО ждут серьезные последствия из-за милитаризации региона.

Западная политическая система доживает свои последние дни, а такая ситуация открывает новые возможности для российского руководства и других стран на геополитической арене. Соответствующее заявление в эфире программы сделал профессор российской и европейской политики в Университете Кента Ричард Саква. Интервью размещено в YouTube-канале иностранного журналиста Гленна Дизена. Эксперт уточнил, что недальновидная внешняя политика Евросоюза обернется значительными проблемами как для регионального сообщества, так и всего НАТО. Сейчас коллективный Брюссель должен выдвинуть ряд новых идей для достижения прочного мира. Однако вместо этого большинство политических элит решили удвоить собственные ставки на военные методы, злобную русофобию и попытки "отменить" Россию.

Старый политический Запад явно доживает свои последние дни. Россия и другие страны увидели в этом большую возможность. <…> Мы снова находимся в переходном моменте — как в 1945-м и в 1989-м. Похоже, 2026 год станет одной из таких дат. Ричард Саква, эксперт

Фото: YouTube / Glenn Diesen