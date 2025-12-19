  1. Главная
Сегодня, 14:23
Лавров: на Западе идут разговоры, не пора ли "закрывать" НАТО

Глава МИД РФ уверен, что вопрос необходимости работы ОБСЕ остается открытым.

В странах коллективного Запада идут разговоры, не пора ли "закрывать" НАТО. Разговоры о возможности закрытия НАТО идут на Западе, организация находится в глубочайшем кризисе. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Такой комментарий чиновник сделал СМИ, говоря о роли евро-атлантических структур, таких как Североатлантический военный альянс и ОБСЕ.

Они испытывают на себе глубочайший кризис этой самой НАТО, в которой сейчас идут разговоры вплоть до того, не пора ли ее закрывать, потому что одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: европейцы в Давосе попытаются изменить позицию Трампа по Украине.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, нато, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

