Православные христиане 27 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня

Piter.TV рассказывает, что, согласно поверьям, нельзя делать в этот день.

В пятницу, 27 сентября, православные россияне отмечают большой праздник Воздвижение Креста Господня. Это двунадесятый праздник, в который священнослужители советуют читать молитвы, посещать церковь и совершать добрые поступки. Этот день считается особым в церковном календаре.

Праздник связан с событиями IV века, когда царица Елена обрела крест, на котором был распят Иисус Христос. В это же время была найдена и пещера, где похоронили Иисуса Христа. Там теперь находится храм Гроба Господня.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня:

- в этот день нельзя делать никакие дела по дому (убирать в доме, стирать, шить)

- не стоит начинать никаких важных дел, так как все начатое может пойти прахом

- в этот день нельзя есть яйца, молочные продукты, мясо, рыбу, так как идет строгий пост

- нельзя ходить в лес, так как Леший обходит свои владения и пересчитывает всех животных. Если ему попадается человек, то из леса он уже не вернется

- в день Воздвижение Креста Господня змеи и ящерицы сползаются в одно место, поэтому в жилищах нужно закрывать все двери, чтобы рептилии не заползли в дома.

21 сентября православные христиане праздновали Рождество Пресвятой Богородицы.

Фото: Piter.TV