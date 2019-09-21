Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

В субботу, 21 сентября, православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Первый праздник церковного года относится к числу двунадесятых праздников.
Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но продолжали верить, что Бог подарит им ребенка даже в старости.
По преданию, молитвы Иокима и Анны были услышаны. Архангел Гавриил возвестил, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария". Через эту девочку будет даровано спасение всему миру.
Ранее мы писали, что в РПЦ русских мужчин назвали национальной трагедией.
Видео: Youtube/ Christian Youth Channel
Обсуждение ( 0 )