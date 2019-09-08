В РПЦ русских мужчин назвали национальной трагедией

Настоящих мужчин в РПЦ назвали "штучным товаром".

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов дал негативную оценку современным русским мужчинам. По его мнению, представители сильного пола в России это "национальная трагедия".

Протоиерей назвал современных русских мужчин слабыми. Причину тому он также озвучил – женское воспитание. При этом отец Димитрий считает, что русская женщина сильна по своей генетике, а мужчины - нет.

"Наши мужчины - это есть наша национальная трагедия. Чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха - ну их нет в природе!" – передает слова священника Интерфакс.

Тем не менее, Димитрий смог привести пример настоящих русских мужчин. В частности, он вспомнил недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Однако их он назвал "штучным товаром". Чтобы увеличить число настоящих мужчин протоиерей предложил "потихоньку подготовить новых людей", и передавать мальчиков в школы под начало лучших офицеров.

Видео: YouTube/цирк зажигает огни, mrdmitry187