У храма Великомученика Димитрия Солунского в Петербурге появились центральный купол и крест

В Санкт-Петербурге идет четырехлетняя стройка храмового комплекса Великомученика Димитрия Солунского. Теперь у здания есть центральный купол и крест.

В Санкт-Петербурге продолжается постройка храмового комплекса Великомученика Димитрия Солунского. Недавно центральный купол был успешно поднят, а вершина храма теперь украшена крестом. Об этом сообщили в группе фонда "Созидающий мир" в социальной сети ВКонтакте.

Задача поднятия купола оказалась не из простых. Его вес составлял шесть с половиной тонн, и для этой масштабной операции потребовалось использовать специальный стотонный кран. Однако множество трудностей было преодолено, и купол возвысился на высоту 50 метров.

Освящение креста на куполе стало важным событием для храма. Торжественную церемонию провел настоятель храма, иерей Сергий Кубышкин.

Ранее сообщалось, что Смольный прокомментировал отказ от воссоздания ряда церквей.

Фото: ВКонтакте / Фонд "Созидающий мир"