Беглов поздравил православных с Рождеством Пресвятой Богородицы

Губернатор отметил глубокую духовную связь праздника с историей Санкт-Петербурга и его храмами.

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением в честь православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы. В своем обращении он подчеркнул особую значимость этого дня для Санкт-Петербурга, история которого неразрывно связана с духовными традициями России.

"Образ Пречистой Девы стал воплощением смирения, упования на помощь Божию, материнской заботы и всепрощающей любви. Рождество Богородицы стало чудом – оно предвозвестило скорое пришествие в мир Христа Спасителя" Александр Беглов

Губернатор напомнил о богатом наследии города, где множество храмов освящено в честь Богородицы и её чудотворных икон. Он упомянул историю Казанского собора, построенного на месте церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и особо почитаемый список Казанской иконы Божией Матери, перед которой молился Кутузов перед войной с Наполеоном. Также Беглов отметил значение церкви Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове и собора Владимирской иконы Божией Матери.

"Вера всегда была опорой для нашего народа. Сегодня Церковь возносит молитвы за Отечество, за весь народ, за воинов, которые защищают Родину" Александр Беглов

В завершение он пожелал, чтобы заступничество Пресвятой Богородицы хранило Россию и Санкт-Петербург. Праздник отмечается православными христианами 21 сентября и символизирует начало событий, ведущих к рождению Иисуса Христа.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов