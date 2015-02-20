Путин поприветствовал участников "Петровского бала" в Петербурге

Глава государства подчеркнул, что это хороший вклад в сбережение наследия оперной и балетной школы страны.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям "Петровского бала", который проходит в Санкт-Петербурге. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что бал стал одним из значимых культурных и общественных событий, объединив гостей и артистов из разных регионов России и зарубежья.

"Продолжая замечательные отечественные традиции благотворительности, меценатства, просветительства, "Петровский бал" служит развитию музыкального и хореографического искусства, вносит вклад в сбережение богатейшего наследия нашей оперной и балетной школы" Владимир Путин

Глава государства выразил уверенность, что мероприятие пройдет успешно и будет способствовать продвижению межкультурного диалога, укреплению гуманитарных контактов. Он также пожелал участникам бала запомнить его торжественную атмосферу и насыщенную программу. Отметим, что "Петровский бал" традиционно проводится в Санкт-Петербурге и привлекает внимание не только ценителей искусства, но и представителей общественности.

Фото: kremlin.ru