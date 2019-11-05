"Вояджер-2" отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

Космический аппарат "Вояджер-2" спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство. Устройству удалось передать первые данные специалистам NASA."Вояджер-2" покинул "защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем". Именно так описали авторы научной статьи гелиосферу.
Сейчас аппарат находится на расстоянии в более чем 18 миллиардов световых лет от нашей планеты. Вход в межзвездное пространство состоялся еще 5 ноября 2018 года. Однако понадобился почти год, чтобы собранная информация достигла Земли и была расшифрована. Результаты опубликованы в издании Nature Astronomy. Ученые сравнили показатели детектора магнитного поля. Он регистрирует частицы в разных энергетических диапазонах, а также параметры изучения плазмы.
Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической "прибрежной полосы", где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвездного пространства
комментируют в NASA
"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница. При пересечении невидимой линии прибор показал резкое снижение регистрируемых частиц гелиосферы, а также значительный рост межзвездной радиации. Таким образом аппарат точно вошел в новую область космоса.
Напомним, что "Вояджер-2" произвел единственный в мире полет мимо Урана и Нептуна, а после покинул Солнечную систему.
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Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/V101 Science
Обсуждение ( 1 )
Сейчас аппарат находится на расстоянии в более чем 18 миллиардов световых лет от нашей планеты....
Вы это серьезно?!?!? Диск нашей Галактики около 200 тысяч световых лет в диаметре.... Всего лишь... Аппарат, должно быть, уже где-то в далекой-далекой Галактике...