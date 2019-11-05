"Вояджер-2" отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

Впервые в мировой истории аппарат вошел в новую область космоса - межзвездное пространство.

Космический аппарат "Вояджер-2" спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство. Устройству удалось передать первые данные специалистам NASA."Вояджер-2" покинул "защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем". Именно так описали авторы научной статьи гелиосферу.

Сейчас аппарат находится на расстоянии в более чем 18 миллиардов световых лет от нашей планеты. Вход в межзвездное пространство состоялся еще 5 ноября 2018 года. Однако понадобился почти год, чтобы собранная информация достигла Земли и была расшифрована. Результаты опубликованы в издании Nature Astronomy. Ученые сравнили показатели детектора магнитного поля. Он регистрирует частицы в разных энергетических диапазонах, а также параметры изучения плазмы.

Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической "прибрежной полосы", где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвездного пространства комментируют в NASA

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница. При пересечении невидимой линии прибор показал резкое снижение регистрируемых частиц гелиосферы, а также значительный рост межзвездной радиации. Таким образом аппарат точно вошел в новую область космоса.

Напомним, что "Вояджер-2" произвел единственный в мире полет мимо Урана и Нептуна, а после покинул Солнечную систему.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/V101 Science