"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер отметил, что в рамках активных действий военнослужащие улучшили положение по переднему краю фронта. Дополнительно пресечены попытки усиления противником передовых позиций и ротации личного состава ВСУ в районах Водяного, Равнополя, Червоного и Приютного. При помощи бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидированы опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады украинского президента Владимира Зеленского, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившиеся в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское.
Уничтожены до 130 военнослужащих противника, танк Т-64, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пять единиц автомобильной техники, пять БПЛА и полевой склад боеприпасов.
Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"
"Юг" улучшил положение по переднему краю на Донецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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