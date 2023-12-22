Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил российских за проведенный день на специальной военной операции по южнодонецкому направлению продолжила выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 марта руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер отметил, что в рамках активных действий военнослужащие улучшили положение по переднему краю фронта. Дополнительно пресечены попытки усиления противником передовых позиций и ротации личного состава ВСУ в районах Водяного, Равнополя, Червоного и Приютного. При помощи бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидированы опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады украинского президента Владимира Зеленского, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, находившиеся в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское.

Уничтожены до 130 военнослужащих противника, танк Т-64, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пять единиц автомобильной техники, пять БПЛА и полевой склад боеприпасов. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

"Юг" улучшил положение по переднему краю на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России